4 receitas com limão para surpreender todos os gostos

O limão é um fruto cítrico e tropical rico em vitaminas, tendo ação antioxidante. O consumo pode ajudar no aumento da imunidade, além de prevenir gripes e resfriados, e ajudar a diminuir a pressão arterial.

O alimento ainda pode auxiliar em diferentes funções fisiológicas. Pensando nos benefícios, o Diário do Nordeste organizou uma lista com quatro receitas com limão, tendo pavê, mousse, chá, e bolo.

CONFIRA RECEITAS COM LIMÃO

1. Pavê de limão

O pavê é um doce brasileiro feito à base de camadas, geralmente de biscoito e creme. Nesta versão, aprenda a fazer o pavê de limão.

Legenda: O doce é feito à base de camadas, geralmente de biscoito e creme Foto: Shutterstock

INGREDIENTES