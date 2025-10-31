Imagem mostra um homem com câncer, sem os cabelos, sentado em uma cadeira gammer, com fones de ouvido verdes, com as mãos na cabeça em desespero.
Mundo

Streamer arrecada R$ 166 mil para tratar câncer raro e perde valor durante live

O golpe teria ocorrido por causa de um jogo malicioso baixado durante a live, após um espectador pedir que ele baixasse e jogasse o game

Redação
28 de Setembro de 2025
Imagem de um jogo de carro com gráficos 3D, mostrando uma cidade ao fundo e um menu principal com opções para começar, opções e sair. Ao lado, tela de pontuação com destaque '85Top'.
Geek

Jogo de corrida ambientado em Fortaleza ganha destaque no cenário de games do Ceará; confira

"85Top: Traffic Madness!" coloca o jogador no dia a dia caótico de um motorista de aplicativo em busca de mais corridas e clientes

Paulo Roberto Maciel*
17 de Julho de 2025
Imagem do jogo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mostrando Link e Zelda em cenário de aventura com elementos de fantasia.
Geek

Nintendo anuncia protagonistas do live-action de 'The Legend of Zelda'; veja quem são

Anúncio foi feito pelo produtor Shigeru Miyamoto no X (antigo Twitter)

Paulo Roberto Maciel*
16 de Julho de 2025
Imagem de Rayanne Reveg, desenvolvedora de jogos cearense
Negócios

Interesse por games vira profissão e sustento para jovens no Ceará; salários chegam a R$ 18 mil

Mercado cearense, berço do desenvolvimento de jogos no Brasil, supera R$ 8 milhões

Mariana Lemos
06 de Julho de 2025
Grupo de personagens estilo Minecraft em uma cerimônia tradicional com trajes coloridos e decorativos, ao ar livre.
Geek

Arquidiocese de Salvador denuncia grupo cristão do Minecraft por apropriação de símbolos; entenda

Formada em 2015, essa comunidade possui objetivo de evangelizar jovens por meio do jogo online

Paulo Roberto Maciel*
30 de Junho de 2025
Imagens de Silent Hill f, novo jogo da série de jogos para matéria sobre remake do primeiro jogo
Geek

Remake do primeiro Silent Hill é oficialmente anunciado pela Konami e Blooder Team

Franquia de mídia já vendeu mais de 11 milhões de cópias

Redação
12 de Junho de 2025
Imagem dividida com uma mulher em pé de expressão séria e um menino sentado em um quarto com cortinas brancas ao fundo.
Geek

Criança pega o cartão de crédito da mãe e gasta mais de R$ 11 mil no jogo Roblox

História foi compartilhada pelo irmão da criança, o cantor Davi Kneip, nas redes sociais

Paulo Roberto Maciel*
12 de Junho de 2025
Jovem jogando videogame portátil com controles coloridos, realizando uma partida de jogos em uma sala de estar moderna.
Geek

Microsoft anuncia primeiro Xbox portátil; veja novidades do novo console

Dispositivo deve ser lançado no último trimestre deste ano

Paulo Roberto Maciel*
09 de Junho de 2025
Imagem de um Nintendo Switch 2 com uma tela que exibe Mario Kart World, o jogo de corrida popular do Nintendo, mostrando Mario dirigindo seu kart em uma pista de estrada.
Geek

Nintendo Switch 2 é lançado no Brasil; conheça o novo console e veja preços

Videogame chega com melhorias no hardware e preço mais caro que o original

Paulo Roberto Maciel*
05 de Junho de 2025
foto de divulgação de demo do jogo Nioh 3, anunciado para o PlayStation 5
Geek

Demo de Nioh 3, jogo de RPG, é lançada para PlayStation 5 por tempo limitado nesta quarta (4)

Essa será uma chance de os gamers aproveitarem uma prévia do que a produtora vem desenvolvendo nos últimos anos

Redação
04 de Junho de 2025
Capa do jogo Grand Theft Auto VI, mostrando personagens em um cenário urbano vibrante com elementos de ação e aventura.
Geek

Após adiamento, novo trailer de GTA 6 é divulgado pela Rockstar; confira

Novo jogo será lançado em 26 de maio de 2026 para Playstation 5 e Xbox Series S/X

Paulo Roberto Maciel*
06 de Maio de 2025
Foto de divulgação de GTA 6
Tecnologia

Lançamento de GTA 6 é adiado para maio de 2026

Novo jogo era considerado um dos principais lançamentos do setor para este ano

Redação
02 de Maio de 2025
Imagem mostra serviço do PS Plus, que terá aumento de preço
Geek

PS Plus tem aumento e fica até 30% mais caro no Brasil; veja novos valores

Sony diz que aumento foi impulsionado por "fatores globais" e pela necessidade de manter qualidade do serviço

Redação
10 de Abril de 2025
Elon Musk usando um boné vermelho com a frase 'Trump was right about everything'. Ele é um conhecido empresário e inovador tecnológico.
Geek

Elon Musk se irrita e encerra transmissão de 'Path Of Exile 2' após ser alvo de piadas

Dono da Tesla fazia live para demonstrar a potência do StarLink em voos

Paulo Maciel Cavalcante*
09 de Abril de 2025
Adolescentes são expulsos de cinema por gritarem durante sessão de
Geek

Adolescentes são expulsos de cinema por gritarem durante sessão de 'Um Filme Minecraft'

Confusão foi causada por conta de uma cena do filme

Paulo Roberto Maciel*
07 de Abril de 2025
Console Nintendo Switch 2 com controles azul e laranja. A imagem destaca o design do console, ideal para gamers e entusiastas de jogos.
Geek

Nintendo Switch 2 é lançado com melhorias técnicas e novos jogos; veja detalhes

Novo console vai chegar às lojas no dia 5 de junho

Paulo Roberto Maciel*
02 de Abril de 2025
Cena de um jogo com samurais e ninjas, mostrando um lutador samurai armado e uma personagem ninja com um cenário de castelo japonês ao fundo.
Geek

'Assassin's Creed: Shadows' é lançado; veja detalhes do novo jogo da Ubisoft

Jogo está disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S

Paulo Roberto Maciel*
20 de Março de 2025
Console foi lançado em 2006 no Japão
Geek

PlayStation 3 recebe atualização quase 19 anos após o lançamento; entenda o que muda

O PS3 foi lançado no Japão em 11 de novembro de 2006

Redação
07 de Março de 2025
GTA, game
Geek

Rockstar Games adquire estúdio responsável pelos updates de GTA Trilogy Remaster

A novidade foi divulgada pela chefe de publicação da Rockstar Games, Jennifer Kolbe, em comunicado à imprensa

Redação
04 de Março de 2025
Jogada

eFootball lança influencer Negrete como um jogador disponível no game

Negrete se junta a uma lista de novas cartas que chegam na atualização

Redação
21 de Fevereiro de 2025