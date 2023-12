Zilu sai em defesa do caçula Igor após filho publicar prints expondo Graciele Camargo

Zilu Camargo, de 61 anos, usou seu perfil no Instagram para sair em defesa do filho, o DJ Igor Ci, caçula dela com Zezé Di Camargo. Neste domingo (10), ela postou um vídeo do rapaz se pronunciando sobre o perfil fake de Graciele Lacerda, noiva de seu pai. "Que orgulho de você meu filho, com sua atitude de homem. Te amo!", escreveu Zilu na legenda da publicação.

"Sou uma pessoa discreta. Sou o último que deveria entrar nesse assunto. Quem deveria se defender é a Amabylle, mas teve decisão cautelar extremamente excessiva, na qual se Amabylle citar Graciele pode ter prisão preventiva. Graciele só veio falar porque Amabylle (sua noiva) não pode se defender. Não posso deixar essa covardia sem defendê-la", começou Igor.

A declaração do caçula, que já conta com quase 180 mil curtidas, veio logo após Graciele confessar em entrevista ao Domingo Espetacular que de fato mantinha um perfil fake. A influencer, no entanto, negou que tenha usado o perfil para atacar a família Camargo.

O vídeo também foi compartilhado originalmente por Igor, antes de uma galeria com prints ofensivos em nome de "Priscila Dantas", o perfil falso administrado por Graciele. Confira abaixo:

Igor contou ainda que sua noiva já passou por um processo de busca e apreensão. Segundo ele, a noiva do pai criou uma teoria da conspiração de que Amabylle teria visto que esse perfil era usado por ela e teria então criado um perfil de mesmo nome para fazer ataques à família, culpando Graciele.

"Foi provado que o IP de criação foi dela [Graciele] mesmo. Não sei se vocês sabem disso. Não tem pra onde correr, porque não faz sentido a história. Os ataques foram feitos no Instagram da Graciele, da família, e ela não viu?", indagou o DJ.

"Me irrita porque as pessoas me subestimam. Já fiz duas faculdades, eu estudo sobre tecnologia, e as desculpas não fazem sentido nenhum. E causam um conflito familiar que poderia ser evitado. Como as pessoas vêm atrás de mim, tenho que me defender. E vocês vão ver que meus argumentos fazem total sentido", ainda diz o caçula de Zezé e Zilu Godói.

No post de Zilu, muitos seguidores concordaram com o posicionamento do filho. "O caráter do Igor mostra o quanto a Zilu o criou bem", disse uma seguidora. "O pai podia aprender a virar homem com o filho", provocou outra.