Zilú, mãe de Wanessa, decide parar de assistir o BBB 24: ‘muito difícil’

A mãe da cantora Wanessa Camargo, Zilú Godói, desabafou sobre a participação da filha no BBB 24 e falou sobre a decisão tomada após os últimos acontecimentos no confinamento. Zilú afirmou que vai reduzir o tempo que assiste ao programa porque está com o psicológico abalado.



“Gente, vocês viram que a Vanessa apertou o botão… Eu também não estou bem porque eu estou vendo a minha filha lá dentro e eu não sei até quando ela vai aguentar. Para mim está sendo muito difícil também”, disparou sobre a saída de Vanessa Lopes.

Segundo Zilú, o ocorrido na sexta (19) teria sido emocionante e, portanto, acabou mexendo com os sentimentos dos familiares da cantora.

“Eu estou deixando de assistir um pouco, até porque eu não estou tendo um psicológico legal para ver tudo isso, está mexendo comigo. E essa dor, essa coisa que eles sentem lá, as mães também sentem aqui fora”, completou.

Caso de Vanessa Lopes

Ainda sobre Vanessa Lopes, que desistiu do programa, Zilú opinou sobre o desenrolar da situação. “Eu não sei, essa menina precisa de ajuda. Eu acho ela uma criança, uma criança linda. Eu também não sei como a Wanessa está lá dentro, o psicológico dela… Não é fácil”, finalizou.



Vanessa Lopes deixou o BBB 24 após uma série de conversas com os confinados. A dançarina e influenciadora foi acompanhada pelos psicólogos do programa e já voltou para a cada da família.