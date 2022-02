Zilu Camargo exibe mansão onde vive com o namorado nos Estados Unidos

Após a separação com o cantor Zezé Di Camargo, Zilu saiu do apartamento em que vivia em Miami, nos Estados Unidos (EUA), para viver em uma mansão em Orlando, na Flórida. Em suas redes sociais, compartilhou a residência em que mora desde 2021 com o empresário Antonio Casa Grande.

Conforme o portal Extra, Zilu Camargo, mãe de Wanessa, exibiu vários registros da nova casa. Os vídeos mostraram tanto a parte externa da mansão, que tem dois andares, quanto a piscina e a decoração luxuosa.

Desde junho 2020, Zilu e Antonio assumiram o relacionamento. O empresário é dono de dois empreendimentos nos Estados Unidos, sendo uma loja de conveniência e um supermercado, com foco na venda de produtos brasileiros.

Apesar de estarem juntos há quase dois anos, eles apontam que ainda não pretendem oficializar a união.

Legenda: A casa possui dois andares, além de uma área com piscina Foto: Reprodução/Instagram

SEM PENSÃO

Depois que Zilu se divorciou de Zezé Di Camargo, em 2014, passou a receber uma pensão alimentícia de R$ 100 mil por mês. No entanto, desde 2019, não recebe mais nenhum valor do ex-marido.

Isso porque Zilu perdeu a ação que movia contra o cantor sobre a partilha de bens, na qual reivindicava na Justiça receber R$ 15 milhões da fortuna do sertanejo.

Também pediu o direito a cachês de shows e projetos que o cantor realizou após o divórcio. Suas solicitações foram negadas, mas Zilu ficou com alguns bens após o divórcio. Entre eles:

Um apartamento luxuoso em Miami, nos EUA,

Uma casa em Alphaville, em São Paulo,

R$ 3,6 milhões, referentes à parte dela da Fazenda 'É o amor'

Alguns outros imóveis em Goiânia.

A quantia de R$ 3,6 milhões foi paga em 20 parcelas de R$ 100 mil até setembro de 2021. Conforme o Extra, Zilu ainda segue como sócia do ex-marido em algumas empresas, que ainda estão em partilha.

ACORDO

Em 2021, Zilu entrou com uma segunda ação contra Zezé, solicitando a anulação de todos os acordos que os dois fizeram, alegando ter sido vítima de ameaça e golpe na hora de assinar o que foi acordado.

No entanto, o pedido também foi negado pela Justiça, por falta de provas válidas suficientes para embasar as acusações.

A ex-esposa de Zezé chegou a apontar que a assinatura no documento não estava de acordo com a dela. No entanto, Wanessa e Igor, os próprios filhos, depuseram contra a mãe, sendo a favor do pai no processo.