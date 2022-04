Zileide Silva volta à bancada do Jornal Hoje substituindo César Tralli

A apresentadora Zileide Silva voltou ao Jornal Hoje na tarde deste sábado (2), após dois anos longe da bancada do programa jornalístico. Ela foi escolhida como a principal substituta de César Tralli, quando ele estiver em períodos de férias ou ausências prolongadas.

Além disso, segundo informações da própria emissora, Zileide voltará ao rodízio de apresentados no Jornal Nacional, algo que já acontece em sábados e feriados.

Retorno foi permitido após a TV Globo autorizar novamente as viagens dos jornalistas para os trabalhos de plantões e finais de semana. Em março de 2020, a emissora afastou alguns profissionais do presencial para evitar a contaminação pela Covid-19.

No rodízio de profissionais do Jornal Hoje, estavam trabalhando os jornalistas Rodrigo Bocardi, Roberto Kovalick e Alan Severiano.

Enquanto Rodrigo e Roberto devem retornar às funções como plantonistas do Jornal Nacional, Alan seguirá no JH. De acordo com o portal Alta Definição, também serão escalados Fabio William e Marcelo Cosme para o telejornal do meio dia nas próximas semanas.

Afastamento durante pandemia

Em março de 2020, diversos profissionais da TV Globo foram afastados do trabalho presencial por conta do risco de contágio pelo novo coronavírus. No caso dos jornalistas acima de 60 anos, o perigo era ainda maior, por serem considerados grupo de risco.

Posteriormente, os profissionais passaram a atuar em home office, tendo que adaptar suas casas e apartamentos para entradas ao vivo durante a programação de seus respectivos canais.

Dentre alguns jornalistas afastados, na época, estavam: Carlos Tramontina, 65, Zileide Silva, 63, Miriam Leitão, 68, e Leilane Neubarth, 63.