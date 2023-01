Zileide Silva se irrita ao vivo com equipe de transmissão da TV Globo na posse de Lula

A jornalista Zileide Silva ficou irritada com o chamado da equipe de transmissão da TV Globo para entrar ao vivo na posse do presidente Lula, na tarde deste domingo (1º). A situação gerou risos dos apresentadores William Bonner e Renata Lo Prete.

Ela estava no Salão Negro no Congresso Nacional quando foi chamada para comentar sobre a passagem do presidente Lula.

Veja momento que jornalista ficou irritada:

"Zileide Silva tá acompanhando, diga Zileide", falou William Bonner. Ao vivo, a jornalista respondeu: "Não dá pra chamar agora gente, calma!".

O apresentador, de imediato, respondeu: "Não, a Zileide Silva não entrou agora. Agora foi a Zileide que não nos ouviu".

Aos risos, Renata Lo Prete comentou: "Enquanto a Zileide não atende ao seu chamado, porque eu sei que ela vai atender o seu.... (risos)".

Bonner interrompeu Lo Prete e disse: "Mas a próxima tentativa é você que vai fazer. Pra gente igualar em um a um aqui".