Zé Felipe tem show cancelado após baixa adesão de compra de ingressos

Um show do cantor Zé Felipe foi cancelado em Mogi das Cruzes, Interior de São Paulo, devido à suposta baixa adesão do público. Estava previsto que o artista se apresentasse na cidade em 21 de agosto, mas a insuficiente quantidade de ingressos vendidos provocou a suspensão.

O estabelecimento Rancho's StaFé anunciou, através das redes sociais, que a apresentação do marido da influenciadora Virgínia Fonseca foi cancelada, mas, conforme informações do jornal Extra, após um período, a postagem foi excluída do perfil.

"Show cancelado devido à baixa adesão na compra de ingressos. Pedimos desculpas aos clientes que adquiriram os ingressos antecipados, porém o evento se tornou inviável. O show não teve aceitação do público em Mogi, diferente de outras cidades onde o artista se apresenta, sempre com sucesso de bilheteria", afirmava o texto divulgado pela casa de show.

Apesar a postagem ter sido apagada do perfil, não é mais possível adquirir ingressos para o evento. Quando o link da venda é acessado, uma mensagem de "erro" é exibida no site.

