Yuri Meirelles fala sobre A Fazenda no Hora do Faro neste domingo (10); veja horário

O programa Hora do Faro terá a participação especial do ex-peão Yuri Meirelles neste domingo (10). Ela integrará o quadro "A Fazenda - Última Chance", que contará, também, com uma atividade na sede do reality show.

Durante conversa, ela deve relembrar a participação em A Fazenda 2023, destacando as dificuldades e os melhores momentos.

O programa conta com a participação de jornalistas como Chico Barney, Keila Jimenez, Felipeh Campos e Ju Nogueira.

QUE HORAS COMEÇA O HORA DO FARO?

O programa vai ao ar todo domingo na Record TV, a partir das 15h30. O Hora do Faro tem apresentação de Rodrigo Faro e direção artística de Cesar Barreto.