Youtuber Keenan Cahill morre aos 27 anos

O youtuber estadunidense Keenan Cahill, conhecido por vídeos de 'lip sync', morreu nessa quinta-feira (29) aos 27 anos. Ele estava internado em um hospital de Chicago, nos Estados Unidos.

A morte foi confirmada pelo empresário de Keenan, David Graham, ao portal TMZ, conforme noticiado nesta sexta-feira (30). Keenan passou por uma cirurgia no coração em 15 de dezembro e, após complicações no procedimento, foi colocado em aparelho de respiração artificial.

Ele morreu após ser retirado do aparelho. Keenan foi diagnosticado na infância com a síndrome Maroteaux–Lamy, condição progressiva que causa inflamação nos órgãos e tecidos.

Keenan havia compartilhado informações sobre a cirurgia em suas redes sociais. "Uma semana para a cirurgia. Me desejem sorte. Amo vocês", disse em 5 de dezembro.

Trajetória de Keenan Cahill

O youtuber ganhou grande notoriedade em 2010, após gravar o lyp-sinc de 'Down On Me' com a participação do próprio 50 Cent.

Keenan acumulou mais de 700 mil seguidores e foi um dos primeiros a atingir mais de 500 milhões de visualizações em seu canal.