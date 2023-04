Xuxa revela que cirurgia plástica do nariz foi feita por cirurgião que está preso

A apresentadora Xuxa, que completou 60 anos em março, falou sobre a cirurgia plástica que fez no nariz, quando ainda namorava o jogador de futebol Pelé. Ela revelou que o procedimento foi feito as pressas e o cirurgião responsável pela cirurgia está preso.

“Quando eu era modelo, nesse prédio onde eu tinha um apartamento, na frente era o prédio do Pelé. E aí eu estava e fui lá ver o Pelé. Quando eu desci o elevador, veio um cirurgião plástico, olhou para mim e falou assim: 'você não é namorada do Pelé?'. Eu falei 'sou' e ele falou: 'ele é meu amigo'. Aí ele falou assim para mim: 'podia dar uma levantadinha na ponta do seu nariz’”, contou Xuxa, em entrevista ao WOWCast.

A apresentadora disse que o médico passou o endereço do local que atendia, e ela decidiu ir lá. Xuxa não contou nada a mãe, porque sabia que ela seria contra o procedimento.

“Passei lá, cheguei e falei: 'mas vamos conversar'. Aí ele, pum, anestesia local, e eu falei: 'ele já começou!'. Com a agulha e conversando comigo. E a agulha, ai meu Deus do céu, eu vendo aquela coisa ali passando. Ele falou: 'não vou mexer muita coisa, não. Só vou levantar um pouquinho essa bolinha que tu tem para baixo, vai entrar aqui, botou um gessinho e falou: 'pode ir para casa’”.

Xuxa ainda relatou que foi a secretária do médico que tirou os pontos. "A secretária dele morava no mesmo prédio do Pelé. E aí ela falou: 'eu vou tirar o teu gessinho para você tirar foto segunda-feira'. Aí ela foi lá e tirou. 'Vou dar uma cortadinha e os pontos eu vou tirar na outra semana'. Aí eu tive que maquiar o pontinho preto”.

“E eu soube que ele está preso. Não quero nem dizer o nome, nem nada, porque eu não sei o que ele fez, mas ele fazia vários narizes por dia”, concluiu a apresentadora.