Xuxa relembra encontro armado com pai na TV: 'vontade da Marlene'

A apresentadora Xuxa contou nesta quinta-feira (13), no “Mais Você”, de Ana Maria Braga, que o reencontro com o pai, Luiz Floriano, no último “Xou da Xuxa”, em 1992, foi forçado por sua ex-empresária Marlene Mattos. A artista não falava com o genitor há sete anos, e Marlene achou que o “encontro” atrairia o máximo de ibope para a atração.

“Eu não queria parar o Xou da Xuxa, mas foi uma vontade da Marlene e, nesse dia em especial, ela fez tudo para dar ibope. Então, a Marlene chamou meu pai sem me avisar. Eu me lembro que eu queria ir embora dali, me senti a pessoa mais invadida", revelou Xuxa.

Xuxa Apresentadora "Eu conversei com a Marlene no dia, e ela falou que uma filha precisava conversar com o pai, mas ela queria ibope. Quando as pessoas falam desse dia, me vem essa dor de eu ter visto meu pai sem querer. Eu não queria. Meu pai mentiu para minha mãe descaradamente. Minha mãe sofreu muito por isso, pensou em se matar. Então, tudo eu culpava meu pai”.

A apresentadora ainda contou que fala sobre esse episódio no documentário “Xuxa, o Documentário”, com direção de Pedro Bial, que estreia hoje, às 18h, no Globoplay.

“No documentário, eu falo sobre isso, mas não falo o que estou te falando aqui: o quanto eu me senti invadida, de novo. Parece que eu violentada mais uma vez por ela. Não era a primeira vez que isso acontecia”.