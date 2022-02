Xuxa processa deputada bolsonarista após associação de livro à pedofilia

A apresentadora Xuxa Meneghel está processando a deputada Rosane Felix (PSD), aliada de Jair Bolsonaro, por associação do livro publicado pela artista à pedofilia e exploração infantil. A ação de danos morais foi distribuída no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), no último dia 4 de fevereiro, segundo informações do site Notícias da TV.

Em 2020, a deputada fez uma moção de repúdio ao livro 'Maya: Bebê arco-íris', escrito por Xuxa. A história retrata uma recém-nascida que tem duas mães.

Na época do lançamento, Xuxa chegou a apresentar a publicação como uma forma de fazer as crianças entenderem que “o amor é o mais importante”.

Entretanto, a deputada resolveu rebater a declaração em meio a uma crítica. "Para ensinar o amor e o respeito ao próximo não precisa escrever livro LGBT. Isso se aprende com boas maneiras dentro de casa e na escola. Já não basta a pedofilia, a exploração sexual infantil, e agora tem isso? Deixem as nossas crianças em paz", opinou.

Investigações

Agora, em meio à ação, Xuxa está pedindo indenização de R$ 150 mil por danos morais.

Conforme os próximos passos, um juiz do Rio precisa resolver as questões processuais pendentes, determinando se as partes terão que apresentar mais provas para dar continuidade.