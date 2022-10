Xuxa e ex-paquitas se reunem e lembram coreografias

A eterna Rainha dos Baixinhos e suas fiéis escudeiras se reuniram na noite dessa sexta-feira (28) e mostraram que ainda lembram algumas das coreografias performadas.

Em publicação no Instagram, Xuxa escreveu que "Quando a Turma da Xuxa se encontra é assim". No vídeo, ela e as ex-paquitas dançam a música do programa Planeta Xuxa.

Os fãs de deleitaram com o momento. "Um bálsamo para este momento tenso que vivemos. Deixa a gente dar uma voltinha lá atrás por um instante", escreveu um deles.

"As melhores coreos claro ou com certeza!??? 😍😍😍😍", comentou outra usuária. "Lembrei da minha criança interior, quantos sonhos ...", afirmou a terceira.