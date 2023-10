Xand Avião participa do Pipoca da Ivete neste domingo (8); veja horário do programa

A “Pipoca da Ivete” vai ao ar neste domingo (8), após “Temperatura Máxima”, na TV Globo. Comandado pela cantora Ivete Sangalo, o programa receberá o cantor Xand Avião e os atores Alejandro Claveaux e Vitória Strada.

Em sua participação, o cantor se surpreende com as apresentações dos candidatos do quadro ‘Meu Namorado é Melhor’. “Cada um com suas qualidades canta melhor do que o outro. Eu fiquei sem palavras, foi surpreendente, ficou difícil escolher o melhor”, disse o comandante.

Além disso, este domingo conta com o retorno do ‘Me Chama que Eu Vou’. A atração, que foi a única mantida da primeira temporada do programa, marca o encontro surpresa de Ivete e um fã em ocasiões diversas.

QUE HORAS COMEÇA 'PIPOCA DA IVETE' HOJE?

Sob o comando de Ivete Sangalo, o programa 'Pipoca da Ivete' vai ao ar aos domingos a partir de 14h10, na TV Globo.