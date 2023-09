Xamã e namorada arquivam fotos de casal em rede social

O cantor Xamã e a namorada, Ana Julya, arquivaram as fotos de casal no Instagram nesta sexta-feira (29). A atitude aconteceu logo após o artista publicar um vídeo na companhia da atriz Bella Campos, com quem ele grava um filme em Cuiabá, no Mato Grosso. Os dois farão par romântico no longa “Cinco tipos de medo”, de Bruno Bini.

Xamã e Ana Julya assumiram o namoro em julho desse ano. Eles não se pronunciaram oficialmente sobre o arquivamento, mas levantaram suspeitas do término do relacionamento.

Já Bella Campos está solteira desde o término com MC Cabelinho, após uma suposta traição da parte dele. Eles estavam juntos desde outubro, quando se conheceram nos bastidores da novela “Vai na Fé”. Há alguns dias, Bella foi vista na companhia do seu ex-namorado, o ator e modelo Vini Albuquerque.