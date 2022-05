Wolf Maia revela ter se apaixonado por Ana Paula Arósio nas gravações de 'Hilda Furacão'

Uma revelação do passado do diretor Wolf Maya surpreendeu os fãs nesta semana. O artista contou ter se apaixonado por Ana Paula Arósio nos bastidores da minissérie “Hilda Furacão”, em 1998.

Em entrevista ao Podcast “Papagaio Falante”, Wolf confessou ter "ficado louco" pela atriz durante as gravações da trama. Ele dirigiu o trabalho que levou a atriz à fama nacional. Ana Paula, no entanto, está longe das telinhas desde 2010, quando abandonou as gravações de 'Insensato Coração', e optou por viver no "anonimato".

Wolf Maia Diretor “Fiquei louco pela Ana Paula Arósio quando a convidei para fazer ‘Hilda Furacão’. Ela é linda e interessante. Me apaixonei mesmo, mas segurei a onda. Ela vinha de um relacionamento complicado e estava se envolvendo com o Tarcisinho (Tarcísio Filho)”.

Em nome do trabalho, o diretor revelou que deixou de lado a paixão pela atriz e priorizou a “Hilda”, protagonista da trama.

Ainda durante a entrevista, Wolf ressaltou que evita se envolver com mulheres famosas para não atrapalhar a vida profissional, dando preferência a relações com "mulheres muito interessantes, porém anônimas".

O diretor já foi casado com Cininha de Paula, com quem tem uma filha, Maria Maya, e também é pai de Manu Maya, fruto de seu relacionamento com a produtora Vânia Brito.