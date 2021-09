Willie Garson, ator de 'Sex and the City', morre aos 57 anos

O ator Willie Garson, que integrou o elenco da série "Sex and the City", da HBO, morreu nesta terça-feira (21), aos 57 anos, vítima de câncer. A informação foi confirmada pelo filho dele, Nathan Garson, no Instagram.

"Eu te amo muito, papai. Descanse em paz e estou tão feliz que você compartilhou todas as suas aventuras comigo e foi capaz de realizar tanto. Estou tão orgulhoso de você. Sempre amarei você, mas acho que é hora de você embarcar em uma aventura só sua. Você sempre estará comigo. Te amo mais do que você jamais saberá e estou feliz que você possa estar em paz agora. Você sempre foi a pessoa mais durona, engraçada e inteligente que conheci. Estou feliz que você compartilhou que você é amor comigo. Eu nunca vou esquecer ou perdê-lo", escreveu.

Entre 1998 e 2004, ele deu vida ao agente de talentos Stanford Blatch, o melhor amigo da protagonista de "Sex and the City". Também esteve nos dois filmes da série. Willie Garson repetiria o personagem na continuação da história na TV, "And just like that...".

Carreira

Durante mais de três décadas o artista americano trabalhou em várias produções, como nas séries "White Collar", "Hawaii Five-0", "Quantum Leap", "Girl Meets World", "Mr. Belvedere","Just Shoot Me!" "Big Mouth", e "Supergirl".

No cinema, ele participou de filmes como "Feitiço do tempo" (1993), "Quem vai ficar com Mary" e "Quero ser John Malkovich" (1999).