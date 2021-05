William Bonner mostra exemplar restaurado de R$ 50 mil do VW Gol GT nas redes; veja

William Bonner, apresentador do Jornal Nacional, mostrou aos seguidores do Instagram imagens de um dos carros que possui, um Volkswagen Gol GT 1986 vermelho.

"Enquanto o tio espera a correção do nome da cidade de nascimento lá no gugo, fique com imagens aleatórias que fazem bem à vista", descreveu o âncora do noticiário da TV Globo, ao mostrar novamente as adaptações feitas no veículo.

Conforme informações do UOL, a restauração do modelo ficou a cargo do Studio By Deni, localizado no interior de São Paulo.

Legenda: Carro de William Bonner já havia sido mostrado em diversas ocasiões no Instagram Foto: reprodução/Instagram

A cotação atual do carro, que é um exemplar raro atualmente, está em cerca de R$ 50 mil, também de acordo com especialistas consultados pela publicação do UOL.

No entanto, este não é o único carro de Bonner. Ele também já usou o perfil anteriormente para dar destaque a um Ford Mustang Fastback 1966.

Gol GT

Lançado em 1984, o Gol GT foi o primeiro da linha a trazer objetivos mais esportivos. Uma das principais mudanças foi um motor 1.8 refrigerado a água, além de um comando de válvulas do Gilf GTi europeu.

Além disso, o carro trouxe barras estabilizadoras de maior diâmetro e freios dimensionados.