Whindersson ajuda a desenvolver aparelho para que surdos 'sintam músicas'

O comediante e influenciador, Whindersson Nunes, anunciou, nesta quinta-feira (28), que está ajudando no desenvolvimento de um aparelho que possibilita que pessoas com deficiência auditiva possam "sentir as músicas".

O dispositivo está sendo desenvolvido pela Tron Robótica Educativa, uma empresa piauiense com foco em tecnologia e educação. O aparelho funciona como uma espécie de caixa de som que emite vibrações da canção reproduzida.

As informações foram disponibilizadas em um vídeo publicado no canal do YouTube de Whindersson. Veja abaixo.

Segundo o influenciador, o equipamento ainda está em fase de testes.