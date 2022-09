Wanessa Camargo fica tímida com pergunta de Mion sobre vida pessoal: 'depois a gente conversa'

A cantora Wanessa Camargo ficou "em apuros" com uma pergunta de Marcos Mion, em participação exibida no "Caldeirão", neste sábado (3). Ela ficou intimidada ao ser questionada sobre a vida pessoal pelo anfitrião do programa. Apesar de não mencionar o suposto romance com Dado Dolabella, o apresentador ouviu da vocalista: "Depois a gente conversa".

"Você está com um brilho, está brilhando, está com um sorriso que não sai do rosto", comentou Mion. Em seguida, Wanessa respondeu: "Eu estou muito feliz".

O apresentador então tentou arrancar informações da cantora, mas ela evitou entrar em detalhes e mudou o rumo da conversa: "Você sabe que o povo acompanha sua vida há muito tempo. Então vou fazer só uma pergunta: está feliz?".

"Estou feliz, estou muito bem", confirmou a herdeira de Zilu Godoi. "Ele fez um mistério para a pergunta, né?", brincou Lucio Mauro Filho, que canta na banda do programa.

"Depois a gente conversa no camarim [risos]. Eu estou muito feliz, muito bem. É isso que eu busco para a minha vida hoje. Quero lançar muitas coisas este ano", completou Wanessa Camargo.

Dado já foi questionado sobre relacionamento

Recentemente, o ator Dado Dolabella também foi questionado sobre estar ou não vivendo um romance com Wanessa. Em entrevista ao Fofocalizando, programa do SBT, ele foi questionado sobre quanto tempo ele e a cantora estariam juntos.

"Não está [namorando]?", insistiu o repórter, sorrindo. Dado fez um "não" com a cabeça, sem entregar se estava de fato em um relacionamento com a filha de Zezé Di Camargo ou se simplesmente não queria responder à pergunta.

"Eu amo vocês, eu gosto, não adianta, gente. Mas que vocês sejam muito felizes, é isso que eu desejo", emendou Fofoquito. "Amém, todos nós", respondeu Dolabella, desconversando.