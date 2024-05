Wanessa Camargo elogia Isis Valverde como madrasta: 'um amor'

A cantora Wanessa Camargo elogiou Isis Valverde como madrasta. A atriz está noiva do empresário Marcus Buaiz, que tem dois filhos, José Marcus e João Francisco, com Wanessa.

“Isis é um amor. Obviamente, quando Marcus e ela começaram o relacionamento, eu fiquei de longe, só observando. E aí vem o feedback das crianças, que a amaram de cara”, disse a ex-BBB, ao “Extra”.

Veja também Zoeira Neymar rebate Luana Piovani após ser criticado por defender privatização de praias: 'louca' Zoeira Murilo Rosa relata conflito com José de Abreu em gravação: 'homem do olhar invejoso'

“Fui ficando mais tranquila, e percebo, quando estou junto, que Isis tem muito carinho por eles. Isso faz toda a diferença. Nós duas conversamos, quando estamos juntas”.

Relação com Dado Dolabella

A artista ainda relatou que Marcus também tem uma boa relação com Dado Dolabella, com quem ela namora. “Marcus também percebeu o quanto Dado é carinhoso com os nossos filhos. Se as crianças gostam, não há mais nada o que dizer. Estamos todos muito bem resolvidos”.

Não é a primeira vez que Wanessa elogia Isis. Durante o "BBB 24", a cantora contou aos colegas de confinamento que os filhos estavam adorando a nova namorada do pai.