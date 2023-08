Walcyr Carrasco passa por cirurgia de catarata: 'Finalmente tomei coragem'

O escritor Walcyr Carrasco, de 71 anos, passou pela cirurgia de catarata no olho direito e deve ser submetido ao procedimento no olho esquerdo. O escritor de 'Terra e Paixão', atual novela das 21h da TV Globo, afirmou que tinha medo da cirurgia.

"Eu morria de medo de mexer no meu olho, e tava com catarata. Então eu tava enxergando tudo nublado. Finalmente tomei coragem, foi um drama, eu me desesperei. Mas fui e fiz a operação", contou em seu perfil no Instagram.

Walcyr deve realizar a cirurgia no outro olho nesta semana, com esperança de que vai ocorrer tudo bem, segundo o relato.

"Tô feliz porque tive a coragem, porque parei com o drama, finalmente. E to enxergando como eu não enxergava desde os 11 anos de idade", expressou o escritor.

Responsável por 'Verdades Secretas', 'Chocolate com Pimenta', 'Amor à Vida', o diretor fez participação especial nos capítulos finais de 'Vai na Fé', novela de Rosane Svartman que encerrou na sexta-feira (11). Walcyr apareceu ao lado de João Emanuel Carneiro e Gloria Perez.