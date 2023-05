Wagner Santisteban revela que sofreu ataque de macaca em set de Sandy e Junior

O ator Wagner Santisteban, 40, contou ter sido atacado por um macaco na época em que atuava na série Sandy & Junior, da TV Globo. O ator ainda explicou que teve que ser internado às pressas e que a situação foi traumatizante. A revelação foi feita durante entrevista ao podcast Vênus.

"Quando eu fazia Sandy & Junior meu personagem era o Basílio, o nerd zoado. Hoje não existiria esse meu personagem em lugar nenhum. Eu era o bullying, a definição de bullying. (...) Teve um episódio em que uma macaca fugia do circo e ia parar no colégio. Ele olhava para o lado e a macaca estava do lado dele. Passou o episódio inteiro e eu correndo e a macaca correndo atrás de mim", começou ele.

Santisteban abordou o assunto ao falar sobre a novela Caras & Bocas, que tinha um macaco entre os protagonistas, e disse que o folhetim foi "a cura" para seu "trauma" da adolescência. Na sequência, ele explicou como acabou sendo atacado pelo animal.

"Era um chimpanzé, um macaco gigante. A macaca chegou com um treinador que tinha cicatrizes. Ela não tinha nenhum dente, ficava na corrente e estava no cio. Isso mudou tudo. Ela só corria atrás de mim para pegar a minha perna e 'xinxar' (sic) a minha perna. Eu tinha que deixar. (...) Fui gravar a cena do armário. Eu estava de costas e ela me viu pela primeira vez parado. Eu virei, ela começou a me socar a cara. Eu fui tentando sair. Era um bicho gigante, um macaco muito forte. Começou a arrancar a minha roupa, arrancar tufos de cabelo, me girar. Ela me deixou pelado. Fui 'literalmente estuprado' pela chimpanzé. No final ela arrancou a minha bota e eu saí em pânico disso".

Hospital

Por fim, o ator disse que precisou de atendimento médico em um hospital e ficou um período sem poder trabalhar.

"Fui pro hospital e a Globo... Eu era menor de idade, tinha 16, 17 anos, vieram todos muito preocupados e aí fui pro médico, fiquei um tempo sem trabalhar, minha mãe desesperada... Eu cheguei no hospital, as pessoas não sabiam o que fazer, [os funcionários pensavam] 'o que dar pra ele'. Não é comum a pessoa ser atacada por chimpanzé. Fiquei bem traumatizado", concluiu.