Vyni comenta relação com Eliezer no BBB 22: 'São duas pessoas que se tornaram muito amigos'

O cearense Vyni participou do programa "Mais Você", na manhã de quarta-feira (16). Em bate-papo com Ana Maria Braga, ele falou sobre a amizade com o participante Eliezer no jogo. O ex-BBB ainda fez rimas sobre o matinal.

"São só duas pessoas que se tornaram muito amigos. Não tem nada além disso. Era simplesmente uma grande amizade que tinha. Isso é tudo", declarou Vyni sobre amizade em entrevista.

Na conversa, Vyni disse que assistiu e leu algumas informações sobre o que as pessoas acharam da amizade dele com Eliezer.

Vyni Ex-BBB Havia uma visão equivocada da minha relação com ele. Não é nada disso! São só duas pessoas que se tornaram amigas lá dentro. Era simplesmente uma grande amizade.

Fã do Mais Você

No bate-papo, Vyni falou ainda sobre ser fã de Ana Maria e que assistia ao programa "Mais Você" desde a primeira infância.

"Eu gostaria de falar, de conversar contigo sobre as dificuldades das pessoas que têm problemas reais. Que sobrevivem com até com um salário mínimo, que têm dificuldades de pagar contas, sofre preconceitos de cor, gênero, entre outros", disse o cearense.

Ainda no fim do programa, Vyni precisou adjetivar alguns brothers. Ele chamou Natália de "festeira", Arthur Aguiar de "inteligente" e Laís de "forte".