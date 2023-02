Vocalista do Ara Ketu, Dan revela ter emagrecido 40kg em 2022

"Estou muito feliz, não só pelo lado estético. Na verdade, esta é a ultima consequência. O mais importante é poder brincar com meus filhos, ter uma vida normal. Antigamente, eu subia dez degraus de escada e ficava cansado. Hoje eu passo a tarde inteira jogando bola com meu filho, debaixo do sol, sem dificuldades. Isso é mais importante: ter qualidade de vida", comparou.