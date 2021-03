Vizinha de João Doria, Mariana Rios desmente que tenha realizado festa e aglomeração em casa

A atriz e cantora Mariana Rios desmentiu, nesta segunda-feira (8), que tenha dado uma festa e provocado aglomeração em casa, no bairro Jardim Europa, em São Paulo, na última sexta-feira (5). Vizinha do governador paulista, João Doria, a artista afirmou que o tucano chegou a visitá-la para comprovar a existência do evento.

Mariana foi envolvida na polêmica após uma vizinha acusar o filho do gestor do Executivo paulista de estar dando uma festa enquanto o Estado se preparava para entrar na fase vermelha do plano de combate à pandemia da Covid-19, a mais restritiva e que impede aglomerações e o funcionamento de atividades não essenciais.

No vídeo, compartilhado nas redes sociais, a vizinha afirma que a festa acontecia em uma suposta casa do filho do governador que teria sido alugada pela atriz. A cantora negou.

"A mentira está na parte que diz que eu aluguei a casa do governador do Estado para dar uma festa. Outra mentira: que eu dei uma festa. Outra mentira: que a casa era do governador ou do filho dele, onde estava acontecendo a festa. A casa é minha há dois anos. Eu moro aqui há dois anos. Eu não dei uma festa", explicou.

A artista continuou contando que, na noite de sexta-feira, estava reunida com três amigos "ouvindo música e cantando no karaokê" quando foram surpreendidos pela visita de João Doria.

"O Governador bateu na minha porta, junto com outras pessoas que estavam apontando todas essas mentiras. Abri a porta com os três amigos do lado e falei: 'o que estava acontecendo?'. Ele me disse: 'estão dizendo que aqui está acontecendo uma festa'. Abri a porta toda, onde dá para ver minha casa. Falei: 'o que está acontecendo? Estou dentro de casa escutando música e cantando no meu karaokê", detalhou Mariana no vídeo publicado nas redes sociais. Após confirmar que não havia aglomeração no imóvel, João Doria pediu desculpas à atriz.

Em nota, o governador já havia afirmado que não havia festa nem aglomeração: "Foi solicitado à dona da casa que abaixasse o volume, e o pedido foi prontamente atendido por ela".

Doria denuncia autora do vídeo por difamação

O governador João Doria registrou no sábado (6) queixa-crime contra os responsáveis por um vídeo gravado da casa de uma vizinha. Na filmagem, que circulou em redes sociais, uma voz feminina diz que o filho do tucano estaria promovendo uma festa com música alta. As informações são da agência Estadão Conteúdo.

Segundo o governo paulista, a gravação foi feita da residência da vizinha Alessandra Maluf. O som mais alto viria de outra casa na mesma rua onde Doria mora, no Jardim Europa, mas não havia nem festa, nem aglomeração no local. Após pedido à dona da casa, o volume foi abaixado.

A assessoria do governador afirma ainda que o filho do governador nem sequer mora no local e não estava em São Paulo na data da gravação.

A pena para crime de difamação é de um ano e quatro meses de prisão.