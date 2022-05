Vizinha de Jade Picon expõe barulho da influencer em casa: 'passa o dia gritando'

A influencer Kim Zucatelli, vizinha de Jade Picon, revelou alguns detalhes sobre a convivência com a ex-BBB nesta quarta-feira (18). Segundo ela, a artista é "barulhenta" e "passa o dia todo gritando" em seu apartamento. O desabafo acabou viralizando na internet e fãs de Jade detonaram a influencer.

Nos Stories do Instagram, Kim contou que divide o andar com a irmã de Leo Picon em um condomínio de luxo em São Paulo. Vizinha de porta da empresária, ela revelou que a gritaria de Jade atrapalha seu trabalho.

“Ela mora de porta com porta comigo, e ela grita muito. Eu tenho impressão em que vários momentos do dia, ela recebe assim: ‘cê acabou de fechar um contrato de 500 mil reais’, e ela fica gritando. E a amiga dela. Ontem eu tava dando aula e ela gritando, me desconcentrou muito”.