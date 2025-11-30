'Viver Sertanejo' resgata memórias na roça neste domingo (30)

No "Viver Sertanejo" deste domingo (30), na TV Globo, o cantor Daniel recebe as duplas Jads & Jadson e Hugo & Guilherme, em uma edição que resgata memórias da infância na roça.

Além disso, os quatro músicos também vão relembrar os primeiros passos na carreira, a relação com a família e outros artistas famosos.

Que horas começa o 'Viver Sertanejo'?

O programa 'Viver Sertanejo' começa às 10h05, logo depois do Globo Rural, na Rede Globo.

Apresentado por Daniel, o 'Viver Sertanejo' vai ao ar aos domingos. Tem produção de Nathália Pinha, produção executiva de Anelise Franco, direção artística de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero de Monica Almeida.