'Viver Sertanejo' resgata memórias na roça neste domingo (30)
Apresentador Daniel recebe a dupla Jads e Jadson como convidados.
No "Viver Sertanejo" deste domingo (30), na TV Globo, o cantor Daniel recebe as duplas Jads & Jadson e Hugo & Guilherme, em uma edição que resgata memórias da infância na roça.
Além disso, os quatro músicos também vão relembrar os primeiros passos na carreira, a relação com a família e outros artistas famosos.
Que horas começa o 'Viver Sertanejo'?
O programa 'Viver Sertanejo' começa às 10h05, logo depois do Globo Rural, na Rede Globo.
Apresentado por Daniel, o 'Viver Sertanejo' vai ao ar aos domingos. Tem produção de Nathália Pinha, produção executiva de Anelise Franco, direção artística de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero de Monica Almeida.