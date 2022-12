Viúva de Voltaire Porto, apresentador encontrado morto, culpa diretor de TV pela depressão do marido

Viúvia do jornalista Voltaire Porto, Kamila Machado desabafou nas redes sociais sobre a morte repentina do marido. O apresentador foi encontrado morto aos 47 anos, na terça-feira (13), em sua casa, em Porto Alegre (RS).

Na sexta-feira (16), Kamila contou, nos stories do Instagram, que Voltaire estava com depressão e culpou o diretor-executivo da Record TV, Carlos Alves, por provocar o quadro depressivo no ex-apresentador do Cidade Alerta.

"Não aguento mais! Quero meu marido de volta, Carlos Alves, motivador de toda essa tragédia. Meu marido tinha tanto amor à profissão dele, eu sou prova viva disso há mais de 15 anos doando o próprio sangue para que tudo acontecesse perfeito na Record", postou Kamila.

A causa da morte do apresentador não foi divulgada, mas a polícia do Rio Grande do Sul trabalha com a hipótese de suicídio, de acordo com o SBT. Além da esposa, Voltaire deixa três filhos: Lavínia, de cinco anos, Valentim, de três, e Ícaro, de dois.

Legenda: Kamila publicou série de stories desabafando sobre a morte do marido Foto: Reprodução/Instagram

Carreira na TV

Com mais de 20 anos de carreira, o jornalista apresentou o Cidade Alerta durante seis anos, mas foi demitido pela emissora em março deste ano. Desde então, Voltaire atuava na Rádio Guaíba, também do grupo Record.

"Ele amava o povo, ajudava tanta gente, amava estar com os colegas. Veio um ser maléfico que nunca viu ou estudou a trajetória dele, o mandou embora sem motivo algum por pura vaidade, orgulho, sem nem olhar nos olhos dele, sem trocar uma palavra. Não o conhecia, mandou para o RH para satisfazer o seu prazer de demitir alguém tão importante e generoso como era meu marido", disse Kamila na sequência de desabafo.

Kamila disse ainda que os três filhos do casal, ainda pequenos, pedem pelo pai, que, segundo ela, foi adoecendo após a demissão em março.

"Não havia motivos, não havia o porquê. Havia muita vaidade, inveja, e a vontade de destruir uma família com o poder que tinha nas mãos. Cuidado, Record Bahia. Esse homem destruiu vidas", concluiu.