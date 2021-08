Viúva de Chico Anysio, Malga di Paula reaparece em foto após quase 2 meses internada com Covid-19

Há quase dois meses internada com Covid-19, a empresária Malga Di Paula, 51, viúva de Chico Anysio, segue mostrando pequenas conquistas durante sua recuperação.

Neste sábado (21), ela publicou uma foto em que descreve ter recebido o primeiro banho de chuveiro desde que deu entrada no Hospital de Clínicas de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul

"Ainda no hospital, mas começando a organizar minha volta pra casa e para a vida", disse ela na publicação do Instagram.

Na última quinta-feira (19), ela já havia tranquilizado os fãs dizendo estar se recuperando e agradecendo as mensagens de apoio que recebe.

Evolução do quadro de saúde

A escritora e empresária deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 28 de julho último após melhora em seu quadro clínico.

Ela chegou a sair da UTI outra vez, em 10 de julho, após conseguir respirar sem ajuda de aparelhos e suspender os sedativos. No entanto, ela piorou e no dia seguinte retornou à unidade intensiva.

Malga foi casada com Chico Anysio por 15 anos, até sua morte, em março de 2012. Em abril deste ano, ela disse que desejava retomar o contato com os oito filhos do humorista. Ela briga na justiça para ter reconhecido seu direito aos bens do humorista, sobretudo a um apartamento.