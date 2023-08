Virgínia Fonseca revela motivo de ter desistido da 3ª gestação

A influenciadora digital Virgínia Fonseca postou um vídeo em seu canal do YouTube respondendo a algumas perguntas, e acabou confessando que desistiu da 3ª gestação.

Ao responder à pergunta de uma fã, ela explicou que está fazendo um tratamento para dor de cabeça e que não pode engravidar.

“Eu estava com planos para engravidar por agora, e estava até comentando com várias pessoas. Só que acabei deixando um pouco de lado, porque, com essas crises de dor de cabeça… Elas voltaram. Eu estava fazendo um tratamento que eu não podia engravidar”, iniciou ela.

Dor de cabeça tensional

Virgínia explicou que estava tratando sua enxaqueca, mas descobriu que, na verdade, tem dor de cabeça tensional.

“Comecei outro tratamento, que se eu quiser engravidar, eu preciso ver com a minha obstetra se, eu engravidando, posso continuar tomando o medicamento. Ele não tem contraindicação, mas é bom evitar. É bom evitar qualquer tipo de medicamento durante a gestação e tudo mais, até pelo bem-estar da criança”, contou a influencer.

A influenciadora também revelou no vídeo que não vai se mudar esse ano para a mansão que está construindo em um condomínio em Goiânia com a família.

“A gente estava com planos de passar o Natal na casa nova, só que não ficar pronta. Só vai ficar pronta ano que vem. E detalhe, o contrato da nossa casa vence agora, esse ano. Vamos ver o que nós vamos arrumar, qualquer coisa nós vamos morar na fazenda”.