Virgínia Fonseca recupera conta no TikTok: "já estava quase para surtar"

Virgínia Fonseca conseguiu recuperar sua conta no TikTok após ser banida da plataforma nesta sexta-feira (15). A influenciadora divulgou a novidade na tarde deste sábado (16).

Ela, que é casada com o cantor sertanejo Zé Felipe, filho do também cantor Leonardo, é referência em coreografias montadas especialmente para a rede social.

Pela ferramenta Stories do Instagram, na tarde deste sábado (16), Virgínia mostrou seu perfil no TikTok, que já acumula 31 milhões de seguidores, e revelou que "já estava quase para surtar" por causa do problema. Ela, porém, não explicou o que exatamente causou o banimento nem o que fez para recuperar a conta.

Legenda: A recuperação da conta no TikTok foi compartilhada pela influenciadora no Instagram. Foto: Reprodução/Instagram

Entenda o caso

Na sexta-feira (15), no Instagram, Virgínia contou que foi surpreendida por um alerta de banimento do TikTok, que justificou a exclusão da conta “devido a várias violações de Diretrizes na Comunidade”.

"Ontem eu tinha batido 31M lá no app vizinho e hoje minha conta foi banidaaa kkkkkkk rindo p n chorar”, lamentou, na hora, a influenciadora.