Virgínia Fonseca rebate crítica sobre ostentação: 'acredito que não seja verdade'

A influenciadora digital Virgínia Fonseca disse que apesar de as pessoas acharem que sim, ela não se considera uma pessoa que ostenta.

“Às vezes, as pessoas têm a ideia de que eu ostento muito, e eu acredito que não seja verdade. Eu uso o que gosto. Se eu gosto, vou lá e compro, não interessa o valor, não interessa nada. Uso o que faz eu me sentir bem”, explicou ela em entrevista à Folha de S. Paulo. A influenciadora recentemente presenteou o marido, Zé Felipe, com um avião avaliado em R$ 35 milhões.

Virgínia, que lançou nesta segunda (9) uma coleção com a Shein, ainda disse que está mais preparada para receber críticas. No passado, ela já contou que desenvolveu alopecia após ser muito criticada por sua linha de maquiagem.

“Antes eu ficava muito mal, mas hoje já entendi que é mais sobre as pessoas do que sobre mim. Não tem como agradar todo mundo, é impossível. O que eu vou fazer para agradar uma pessoa não vai agradar a outra. Estou bem preparada, vão ter 100 peças, uma tem que agradar, não é possível”, avaliou.

Por fim, ela revelou na entrevista que em 2024 o público poderá acompanhá-la na TV ou em uma plataforma de streaming. “Se Deus quiser, vem aí. Eu não posso falar. Já estou tendo reuniões e vai acontecer”.