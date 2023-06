Virginia diz que pessoas próximas estão acreditando em notícia falsa sobre 3ª gravidez

Nesta quarta-feira (28), a influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou que pessoas próximas estão acreditando em uma notícia falsa que ela está grávida do 3º filho. Ela mostrou no Instagram a notícia no Google e disse: “Gente, ela estava acreditando que eu estava grávida”.

Na rede social, é possível ver a notícia que dizia: Zé Felipe e Virginia surpreendem em nova foto: ‘3º filho está vindo'.

Legenda: Virginia Fonseca mostra pesquisa no Google sobre sua suposta gravidez Foto: Reprodução/Instagram

“As pessoas que convivem comigo estão começando a acreditar que eu estou grávida”, escreveu Virginia na legenda do vídeo. Ela ainda contou que um amigo achou que ela iria revelar a nova gravidez durante a última viagem que fez com Zé Felipe, sem as duas filhas do casal.

Os dois já são pais de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 8 meses. Em maio, a influenciadora chegou a dizer em seu canal do YouTube que não está usando nenhum método contraceptivo e que o 3º filho pode vir a qualquer momento.