Virgínia comenta caso de agressão de mulher em Juazeiro do Norte: 'justiça seja feita'

Virgínia Fonseca, influenciadora digital que acumula milhões de seguidores nas redes sociais, pediu justiça ao compartilhar um vídeo sobre o caso do motorista de app que brigou com uma passageira após mulher recusar pagar valor acima do previsto em Juazeiro do Norte.

Nesta sexta-feira (3), no Instagram, a empresária publicou as imagens, gravadas de uma câmera de segurança. Na legenda, ela demonstrou indignação sobre o caso de agressão que ocorreu no Cariri cearense no último domingo (29).

"Meu Deus! Revoltante! Que a justiça seja feita. Odeio sentir raiva, mas não tem como não sentir assistindo esse vídeo. Estamos com você, Mylla", escreveu Virgínia para os quase 38 milhões de seguidores da rede social.

Foto: Reprodução/Instagram

Relembre o caso

No último domingo, câmera de segurança registrou uma briga entre um motorista de aplicativo e uma passageira, no bairro José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte.

Segundo a mulher, o homem ficou irritado ao observá-la tentar capturar a imagem da placa do veículo, após ela se recusar a pagar um valor acima do estipulado pela plataforma de transporte.

Veja o vídeo:

O caso é investigado pela Delegacia Regional de Juazeiro do Norte da Polícia Civil. O aplicativo de transporte 99 informou ter banido da sua plataforma o motorista.