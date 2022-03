Viih Tube é vista aos beijos com o ex-namorado, Bruno Magri: 'só uma recaída'

Após desentendimentos com o affair Lipe Ribeiro, Viih Tube foi vista aos beijos com o ex-namorado, Bruno Magri, durante a festa de aniversário da influenciadora digital Fernanda Schneider, na noite da última segunda-feira (28).

O assunto causou repercussão na internet após os tik tokers Nilson Neto e Gabi Medina publicarem vídeos de Viih e Bruno conversando e trocando beijos nos Stories do Instagram.

Gabi Medina diz que postou o vídeo despretensiosamente, enquanto procurava por sua bolsa que havia perdido na festa. Depois da publicação, ela revelou que também se surpreendeu com a "comoção da internet".

Recaída

Após a repercussão, Viih se pronunciou no Twitter, dizendo que o momento com o ex foi apenas uma recaída. "Gente, foi só uma recaída. Quem nunca? Me deixa. Tô namorando, não. Tô só fazendo o que tenho vontade, eu hein", escreveu a ex-BBB.

Gente foi só uma recaída quem nunca osh aí me deixa KKKKK tô namorando não, tô só fazendo o que tenho vontade, eu em — Viih Tube 🎬 (@viihtube) March 29, 2022

Viih Tube e Bruno Magri namoraram por três anos e tinham planos de morar juntos. Eles anunciaram o fim da relação em outubro do ano passado.