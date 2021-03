Viih Tube e Thaís são segunda dupla a deixar prova do Líder no BBB 21

Viih Tube e Thaís foram a segunda dupla a deixar a prova do Líder do BBB 21 na manhã desta sexta-feira (19). O motivo, acordado entre as duas sisters, foi a vontade youtuber de ir ao banheiro após 11 horas de disputa. Após perceber o incômodo da amiga, Thaís puxou a alavanca da prova e as duas deixaram o espaço.

Esse, inclusive, foi o mesmo motivo da desistência da dupla anterior. Fiuk e Carla Diaz foram os primeiros a abandonarem a prova, após nove horas de resistência, e já estão no paredão da semana.

A decisão dos dois foi tomada também em conjunto, com o cantor comunicando a Carla sobre o desejo de se retirar para ir ao banheiro. Apesar da preocupação com a berlinda, eles podem se salvar de uma possível eliminação ao disputar a Prova de Bate e Volta no domingo (21).

Como é a prova?

Patrocinada por uma montadora de carros, a prova, iniciada na quinta-feira (18), é disputada em duplas. Um dos concorrentes fica sentado em um carro, que foi adaptado em uma pista de testes simulada. Enquanto isso, o outro precisa segurar uma alavanca, fazendo os veículos se movimentarem.

De acordo com as regras da prova, a alavanca tem que ficar acionada durante todo o tempo. O único momento no qual é permitida a liberação é quando um cronômetro é acionado. Exatamente com o disparo, os dois membros da dupla devem trocar de lugar.