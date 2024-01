Viih Tube defende Eliezer após internauta alegar que o ex-BBB deu golpe na influenciadora

A influenciadora digital Viih Tube usou o Instagram para defender o marido, Eliezer, após uma internauta dizer no Twitter que o ex-BBB estaria dando um golpe nela.

No domingo (7), ela compartilhou um trecho de sua participação no podcast “PodDelas”, em que fala sobre a importância de Eli na criação da marca “Baby Tube”.

“Queria ter algo que eu conseguisse, em algum momento da minha vida, ter uma estabilidade fora da internet. Acho que a pessoa que fez essa meta sair do papel foi o Eli. As pessoas que veem Baby Tube, ou eu, que está com a cara ali na divulgação, jura por Deus que eu que me montei. Gente, eu fiz 3%. 97% foi o Eli”, admitiu ela no vídeo.

“Eu estava naquela fase de puerpério, não estava acreditando muito no que ia dar certo... Ele foi o incentivador e ele que foi a pessoa que fez tudo. Ele é designer, então desde a arte até os contratos, os produtos... A única parte que eu entrei mesmo foi 'o criativo' do produto e testar. Mas, todas as reuniões até chegar no final, foi tudo ele. Eu acho até que ele deveria ganhar mais que eu”, diz ainda Viih.