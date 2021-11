Papai Noel vive relacionamento gay em campanha natalina dos correios da Noruega

Para celebrar os 50 anos do fim da lei que proibia a relação entre pessoas do mesmo sexo na Noruega, os correios do país lançaram uma campanha publicitária em que um homem de meia idade se apaixona e vive um relacionamento com o Papai Noel. Intitulada "Quando Harry Conhece Noel", a propaganda mostra como os dois se apaixonam durante as visitas natalinas. Então, para demonstrar os sentimentos, o personagem decide enviar uma carta de amor ao "bom velhinho".

