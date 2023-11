Vídeo mostra reação de fãs com adiamento de show de Taylor Swift no estádio; veja repercussão na web

O adiamento do show de Taylor Swift, deste sábado (18), gerou repercussão nas redes sociais. Fãs enfrentarem calor de 41ºC, horas na fila e após três horas no estádio Nilton Santos, o Engenhão, foram informados que o show seria remarcado para a próxima segunda-feira (20).

O momento foi recebido com vaias dos fãs. A cantora anunciou o adiamento primeiro por suas redes sociais e alguns fãs, devido à falta de recepção de internet, não conseguiram acessar as redes sociais da cantora.

Repercussão na web

Fãs de todo o Brasil viajaram para assistir ao espetáculo de Taylor. Um internauta pede que as companhias aéreas atuem da mesma forma que as empresas da Argentina atuaram quando o show da "loirinha" foi remarcado no país, após fortes chuvas.

"Adiar o show de hoje foi a melhor solução e deveria ter vindo antes. Agora é com o pessoal das companhias aéreas brasileiras: façam o que as suas contrapartes argentinas fizeram quando o show de lá da Taylor foi adiado por conta das chuvas e remarquem os voos dos fãs sem custo", escreveu um internauta.

Outro fã explicou que a cantora não adiaria por motivos fúteis. "Todo mundo que é fã da Taylor sabe que ela apenas adia show quando as condições são de extrema necessidade. Na Argentina, ela adiou porque a chuva tinha alagado o estádio na altura do calcanhar e agora no Brasil com as extremas temperaturas", escreveu.

O influenciador Felipe Neto questionou de quem poderia ter partido a decisão do cancelamento.

"Se foi a empresa q decidiu adiar o show, é uma tortura inacreditável fazerem isso faltando 1h para começar, depois de um dia inteiro de 50°. Se foi a própria Taylor por não ter condições emocionais e/ou médicas, aí tá explicado ter sido adiado tão em cima da hora. Deve ter tentado", escreveu.

Show adiado

Taylor Swift informou, nas redes sociais, que adiou o segundo show que iria ocorrer na noite deste sábado (18), no Estádio Nilton Santos (Engenhão). Em comunicado, a cantora revelou que tomou a decisão devido as altas temperaturas do Rio de Janeiro. O adiamento também ocorre após a morte de uma fã da cantora no show desta sexta-feira (17).

"Estou escrevendo isso de dentro do meu camarim no estádio. A decisão foi tomada de adiar o show desta noite devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, dos artistas do palco, e da minha equipe, tem que vir, e sempre virá, em primeiro lugar", escreveu. O novo show da "loirinha" irá ocorrer nesta segunda-feira (20).

Legenda: Taylor Swift anunciou o adiamento nas redes sociais Foto: Reprodução

Os fãs foram comunicados que o show foi adiado e movido para a segunda-feira via autofalantes, quando o estado Engenhão já estava praticamente lotado. "Todos os ingressos para a apresentação de sábado permanecerão válidos para o show de segunda-feira (20)", dizia o comunicado.