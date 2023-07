Vídeo de Ingrid Guimarães e Mônica Martelli sendo zoadas pelas filhas viraliza

De férias em Londres, as atrizes Ingrid Guimarães e Mônica Martelli compartilharam na quinta-feira (20) um vídeo em suas redes sociais, editado pelas filhas das duas, que acabou viralizando na internet.

O vídeo mostra a dupla em diversas situações falando a frase “let me ask you something”, que é uma tradução da expressão brasileira “deixa eu te perguntar uma coisa”, muito comum no Brasil, mas nada usual em inglês.

“Let me ask you something: vocês acham normal duas adolescentes filmarem a gente a viagem toda e debocharem do nosso inglês? Acham que a gente merece essa humilhação”, escreveu Mônica na legenda das imagens.

Nos comentários, famosos se identificaram com a situação. “Igual minha mãe com ‘If is possible to bring me’”, escreveu Mari Belém, marcando Fafá de Belém. “Para! Até aprendi com vocês”, brincou Sabrina Sato.

Além de Londres, Ingrid e Mônica e as duas filhas também passaram por Ibiza, na Espanha.