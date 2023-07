Vídeo de confusão entre Britney Spears e jogador Victor Wembanyama viraliza nas redes sociais; veja

Um vídeo que mostra o momento da confusão entre a cantora Britney Spears e a equipe de segurança do jogador Victor Wembanyama, em Las Vegas, viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (7). A confusão ocorreu na última quarta-feira (5). O vídeo foi obtido pelo portal TMZ.

No vídeo, é possível ver que Brtiney tenta encostar no jogador e é agredida por um segurança do time San Antonio Spurs. A imagem contraria a visão da Polícia e da equipe do jogador, que ela não teria levado tapa.

Veja Vídeo

Polícia alega que Britney 'se bateu no rosto'

O Departamento de Polícia de Metropolitana de Las Vegas alega que Britney "se bateu no rosto", por acidente. Conforme a corporação, o segurança "empurrou a mão [dela] para longe do jogador sem olhar, o que faz com que a mão de Britney batesse no rosto". As informações são da Quem.

Na noite desta quinta-feira (6), a cantora publicou uma declaração nas redes sociais em que contava ter "batido nas costas dele, no ombro direito" e o segurança teria "acertado a mão dela". Contudo, a polícia informou que nenhuma acusação seria realizada contra o segurança.

"O Departamento de Polícia Metropolitana concluiu sua investigação sobre a suposta agressão ocorrida em 5 de julho de 2023, às 23h, no bloco 3700 do Las Vegas Boulevard. Nenhuma acusação será feita contra a pessoa envolvida", dizia a nota.

A nota explica que o segurança "não usou intencional ou ilegalmente qualquer força, ou violência contra Britney", escreveu um oficial do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas no relatório.

O relatório ainda aponta que "esta é uma resposta padrão para a maioria dos seguranças/guarda-costas" e que "não seria incomum para eles responderem dessa maneira".

A cantora e o marido, Sam Ashgari, que estava com ela no local, exigem um pedido de desculpas do atleta e de sua equipe.

Entenda o caso

Conforme o TMZ, Britney foi agredida pelo diretor de segurança do time, San Antonio Spurs. Além do marido, ela estava acompanhada de mais duas pessoas. Os óculos da cantora teriam sido arremessados.

Após a agressão, a cantora se levantou e foi para a sua mesa. Ainda segundo o tabloide americano, o segurança teria pedido desculpas a cantora. Contudo, ela negou que houve um pedido, nesta quinta-feira (6).