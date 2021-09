Verdades Secretas: onde assistir, horário e resumo do capítulo desta terça (31)

A TV Globo exibe nesta terça-feira (31) o quinto capítulo da reprise de Verdades Secretas, que vai ao ar após o "The Masked Singer Brasil".

Resumo de Verdades Secretas (31/8)

Fanny dá instruções para o desfile e exige que Angel feche o evento. Larissa se ressente por Fanny priorizar Angel.

Angel recebe um presente de Alexandre e Fanny lhe passa orientações sobre o encontro dos dois. Pia estranha não ter sido convidada para o desfile.

Giovanna tenta conseguir convites para o desfile. Larissa prepara uma armadilha para Angel. Carolina afirma a Hilda e Darlene que irá esperar por Angel.

Alexandre se encanta com Angel e Fanny comemora com Anthony. Angel vai ao encontro de Alexandre no hotel.

Horário

Verdades Secretas vai ao ar hoje à 0h na TV Globo, após o "The Masked Singer Brasil".