Verdades Secretas: resumo do capítulo desta segunda-feira (30)

A TV Globo exibe nesta segunda-feira (30) o quarto capítulo da reprise de Verdades Secretas, que vai ao ar após a novela Império.

Após descobrir o esquema do book rosa, Angel expressa preocupação e questiona a continuidade da sua carreira de modelo.

Resumo de Verdades Secretas (30/8)

Angel comenta com Carolina que não sabe se continuará a investir na carreira de modelo. Angel vê Guilherme com Bel e percebe que foi usada pelo rapaz.

Eziel apoia Angel. Hilda recebe uma intimação judicial pelo atraso de suas contas e passa mal. Angel procura Fanny, que está bastante irritada com a menina. Fábia mente para as amigas sobre a sua situação financeira.

Igor desabafa com Anthony sobre Pia. Angel afirma a Fanny que quer participar do esquema do book rosa e aceita fazer o desfile da marca Like.

Visky conversa com Angel sobre como funciona o mundo da moda. Anthony descobre a armação de Fábia e garante que não dará mais dinheiro à mãe. Fanny apresenta a foto de Angel para Alex.

Horário

Verdades Secretas vai ao ar às 22h35 na TV Globo, após a novela Império.