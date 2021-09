Verdades Secretas: onde assistir, horário e resumo do capítulo desta quarta (1º)

A TV Globo exibe nesta quarta-feira (1º) o sexto capítulo da reprise de Verdades Secretas, que vai ao ar após o seriado "Sob Pressão".

Resumo de Verdades Secretas (01/09)

Alexandre é gentil com Angel e a envolve. Fanny afirma a Anthony que ganhará muito dinheiro de Alexandre. Angel se encanta com Alexandre.

Angel entrega o dinheiro que ganhou para a família. Nina e Patrícia comentam sobre o desfile com Giovanna. Alexandre pede que Fanny reserve Angel apenas para ele e, em troca, garante que a empresária será a responsável pelos catálogos de todas as suas marcas.

Darlene desconfia do dinheiro que Angel supostamente ganhou com o desfile e comenta com Joel. Robério alerta Alexandre sobre o perigo dele se envolver com Angel. Alexandre e Angel se encontram novamente.

Horário

Verdades Secretas vai ao ar hoje às 23h25 na TV Globo, após "Sob Pressão".