Verdades Secretas hoje: onde assistir, horário e resumo do capítulo desta terça-feira (7)

A TV Globo exibe nesta terça-feira (7) o nono capítulo da reprise de Verdades Secretas, que vai ao ar logo após o programa de futebol Segue o Jogo.

Resumo de Verdades Secretas (07/09)

Alex afirma a Angel que jamais se casará com ela, mas diz que quer resolver os problemas financeiros da família dela. Carolina desconfia do comportamento de Angel.

Todos na escola admiram a revista com as fotos de Angel e Guilherme lamenta ter dispensado a menina. Fábia vende sua última joia para comprar bebidas e Anthony repreende a mãe.

Giovanna se aproxima de Angel para tentar ser modelo. Angel pede para conferir a mira de Carolina com a arma. Angel desabafa com Visky sobre Alex. Anthony pede que Fanny lhe dê um cargo na agência. Angel termina seu relacionamento com Alex.

Horário

Verdades Secretas vai ao ar hoje, 07/09, às 23h45 logo após o programa de futebol Segue o Jogo, na TV Globo.