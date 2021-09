Verdades Secretas hoje: onde assistir, horário e resumo do capítulo desta terça-feira (28)

Nesta terça-feira (28), vai ao ar na TV Globo mais um capítulo da reprise de Verdades Secretas. Conforme a programação da rede, o episódio começa à 00h, após 'The Masked Singer Brasil'.

Resumo do capítulo de hoje

Carolina combina um jantar em casa para apresentar Alex à família.

Antes do jantar, Alex almoça com Fanny, diz que está apaixonado por Carolina e pede a ela ajuda para garantir que Angel não revele à mãe que os dois tiveram um caso. Em troca, o empresário garante à dona da agência que vai assinar contrato de exclusividade com ela. Fanny, então, consegue convencer Angel a manter segredo sobre a relação.

Edgar começa a trabalhar na empresa de Alex.

Anthony passa a agenciar Giovanna no “Book Rosa”. Giovanna leva Sam e Daniel para jantar em sua casa e eles conhecem Pia.

Que horas começa Verdades Secretas hoje?

Verdades Secretas vai ao ar à 00h, depois de "The Masked Singer Brasil".