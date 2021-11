'Verdades Secretas' hoje: onde assistir, horário e resumo do capítulo desta sexta-feira (19)

Resumo do capítulo de hoje

Guilherme se desespera e briga com Eziel. Angel tenta falar com Guilherme. Bruno fica com Stephanie e pede para encontrá-la novamente. Anthony insinua que Visky e Lourdeca acabarão juntos.

Stephanie cobra seu pagamento a Fanny por ter ficado com Bruno e a empresária exige que a modelo se afaste do menino. Robério repreende a atitude de Alex com Bruno.

Giovanna convence Pia a se aproximar de Carolina e aconselha Guilherme a conversar com Angel. Anthony resgata Fábia em um bar. Guilherme termina com Angel. Alex e Angel se declaram um para o outro.

Que horas começa ‘Verdades Secretas’ hoje?

A novela irá ao ar às 23h50, depois de "Globo Repórter", na TV Globo.