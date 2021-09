Verdades Secretas hoje: onde assistir, horário e resumo do capítulo desta sexta-feira (17)

A TV Globo exibe, nesta sexta-feira (17/09), mais um capítulo da reprise de Verdades Secretas. A novela vai ao ar logo após o Globo Repórter.

Veja o resumo de Verdades Secretas de hoje (17/09)

Giovana decide encarar Alex. Carolina pergunta à filha Angel se a jovem está namorando Guilherme. Alex busca aconselhamento psicológico sobre Giovanna. Darlene afirma a Hilda e Carolina que Guilherme é um bom rapaz.

Amanda diz para Alex se aproximar de Giovanna e demostrar interesse pela vida da filha. Alex quer que Fanny tire Giovanna do book rosa e indique trabalhos de modelo para a menina.

Alex faz uma reunião em família e Pia fica surpresa com as mudanças no comportamento do ex-marido. Alex pede que Giovanna viaje com ele para Angra e propõe que ela leve os amigos. Giovanna, então, convida Angel.

Que horas começa Verdades Secretas?

Verdades Secretas vai ao ar às 23h25, depois do Globo Repórter, na TV Globo.